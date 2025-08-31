Армия России заняла весь юг ДНР

Вооруженные силы РФ, выбив ВСУ из Камышевахи, освободили всю территорию юга Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Последний один населенный пункт оставался, и вот теперь все. На территории Донецкой Народной Республики все наши города, все наши районы освобождены, что касается юга республики. Это действительно значимо, поэтому всем бойцам, всем военнослужащим группировки войск "Восток" особые слова благодарности", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Глава ДНР добавил, что военнослужащие группировки войск "Восток" продвигаются на территории Днепропетровской области.

"Они улучшают свои позиции уже на территории Днепропетровской области, создавая необходимые условия для безопасности наших населенных пунктов", - подчеркнул Пушилин.

Об освобождении Камышевахи 30 августа сообщило Минобороны РФ. По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, она стала последним населенным пунктом, который должна была взять под контроль в ДНР группировка "Восток".