Бельгия ускорит поставки F-16 Украине

Бельгийские власти намерены ускорить поставки истребителей F-16 украинской армии, заявил министр обороны королевства Тео Франкен. Об этом сообщает РИА Новости.

«Истребители F-16 будут доставлены как можно скорее», — высказался Франкен перед саммитом глав минобороны стран Евросоюза в Дании.

26 августа стало известно, что Бельгия намерена передать Украине новую партию истребителей F-16, а также выделить €20 млн. Первые F-16 от Запада Украина получила в конце июля 2024 года. На тот момент F-16 решили поставить Нидерланды, Бельгия, Норвегия и Дания.

В мае 2025 года бельгийские власти заявляли, что намерены каждый год поставлять оружие Украине на €1 млрд и планируют ускорить поставки своих истребителей F-16.

В посольстве РФ заявили, что главы МИД Бенилюкса (Бельгии, Нидерландов, Люксембурга) своими поставками Украине действуют «в пику мирным усилиям» РФ и США.