Автомат АК-15 модернизируют с учетом опыта СВО

Концерн "Калашников" модернизирует автомат АК-15, учтя опыт применения оружия в зоне специальной военной операции. Обновленная версия, названная АК-15 тип 3, получила ряд технологических улучшений, ранее опробованных при усовершенствовании АК-12.

Среди нововведений - обновленное дульное устройство, модернизированный прицел и ударно-спусковой механизм с двусторонним переводчиком режимов огня. Также из конструкции исключен режим стрельбы фиксированной очередью. Как отмечают разработчики, все изменения направлены на повышение эксплуатационных характеристик автомата и были реализованы с учетом предложений военнослужащих. При этом АК-15 сохранил традиционную надежность и устойчивость к внешним воздействиям.

Автомат АК-15 калибра 7,62 мм был создан на базе АК-12 и принят на вооружение в 2020 году. Как и АК-12, автомат пятого поколения отличается улучшенной эргономикой, повышенной точностью и возможностью оснащения современными оптическими и электронными прицелами, включая ночные и тепловизионные.

Концерн также развивает линейку на базе АК-15. Недавно были представлены укороченная версия АК-15К и малогабаритный автомат АК-15СК.

Подобные доработки стрелкового оружия на основе реального боевого опыта делают его максимально адаптированным к современным условиям боя. Это позволяет не только улучшать эргономику и эффективность оружия, но и поддерживать высокий уровень конкурентоспособности российских образцов на международном рынке вооружений.