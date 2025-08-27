За три часа 13 БПЛА атаковали регионы России

Российские средства ПВО за три часа уничтожили над пятью регионами страны 13 дронов ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

© Global look

В ведомстве заявили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00. Семь дронов перехватили в Ростовской области, по два БПЛА нейтрализовали в небе над Белгородской областью и над акваторией Черного моря, еще по одному — над Крымом и Смоленской областью.

Прошлой ночью украинские беспилотники тоже атаковали Ростовскую область. В Ростове-на-Дону были повреждены несколько жилых домов, у одного загорелась крыша на площади 250 кв. м, из здания эвакуировали 15 человек.

Очевидцы рассказали, что слышали громкое жужжание мотора дрона, затем произошел взрыв. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, никто не пострадал, огонь локализовали. По данным Минобороны, в целом за ночь российские ПВО сбили 26 БПЛА, над Ростовской областью из них — 15.