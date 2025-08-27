Рютте назвал роль Германии в милитаризации Европы

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что Германия сыграет главную роль в милитаризации Европы как крупнейшая экономика региона. Об этом пишет ТАСС.

© Global look

Соответствующее заявление он сделал на церемонии открытия завода компании Rheinmetall.

«Германия уже объявила о готовности инвестировать в военное производство почти 153 млрд евро в оборону до 2029 года. Германия принимает роль лидера [в милитаризации Европы], и вы должны это сделать», — сказал он.

Рютте также заявлял, что Североатлантический альянс (НАТО) будет принимать активное участие в развитии Вооруженных сил Украины (ВСУ) по окончании конфликта с Россией. По словам генсека, уже сейчас альянс оказывает Украине необходимую поддержку, чтобы ВСУ могли не только «оставаться в борьбе», но и развиваться после заключения мирного соглашения.

19 августа глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС совместно с США хочет предоставить Украине гарантии, аналогичные пятой статье договора НАТО о коллективной безопасности.