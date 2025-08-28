Новые взрывы раздались в Киеве

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Петров Вал в Волгоградской области беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

По словам местных жителей, громкий взрыв раздался в начале третьего, до этого в населенных пунктах Камышинского района слышали звуки пролета дронов. После этого в районе местной железнодорожной станции началось возгорание, утверждает Shot.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Ранее в аэропорту Волгограда в целях безопасности ввели ограничения на полеты. Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты. Ограничения начали действовать в 22:12 по московскому времени 27 августа.