Военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ столкнулись с серьезными проблемами из-за непогоды в Сумской области. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Северный Ветер».

Десантно-штурмовая бригада ВСУ, о которой идет речь, дислоцирована возле села Садки в Сумской области. По данным «Северного Ветра», более 50 процентов военнослужащих бригады болеют, а из-за особенностей местности им не могут доставить еду и медикаменты.

«Эвакуация практически невозможна, доставка лекарств дронами пресекается расчетами FPV», - подчеркивается в материале.

Ранее СМИ сообщили, что за последние сутки ВДВ России заметно продвинулись на территории села Юнаковка в Сумской области. Отмечалось, что российские военные заняли около двух десятков зданий в селе.