Финляндия приступила к масштабному строительству усиленных заграждений на границе с РФ. Как сообщает «Царьград», страна рискует превратиться в своеобразную «северную Украину» и вступить в военный конфликт с Россией.

Образцовые отношения

Отношения Финляндии с СССР были практически образцовыми с тех пор, как в 1944 году она вышла из войны на стороне Германии и согласилась на все требования Москвы. Кремль не пытался навязывать свою идеологию, а Хельсинки не присоединялись к антисоветской риторике Запада.

В 1950 году страны подписали первое пятилетнее торговое соглашение — это позволяло финской промышленности привлекать необходимые инвестиции, а также постоянно модернизировать производство. Кроме того, даже репарации, которые Финляндия должна была платить СССР, несколько раз пересматривались в меньшую сторону.

Такие отношения сохранились даже после распада СССР. Жители ближайших к границе регионов России любили ездить в Финляндию на отдых и покупали там дачи, а почти вся туристическая отрасль страны, особенно Южной Карелии и Восточной Финляндии, была «заточена» на россиян.

Огромные потери

Однако теперь финские власти решили отгородиться от РФ забором, который стал символом краха экономических, социальных, культурных и даже семейных отношений между странами. Причем основной ущерб несет именно Финляндия. Руководитель финской Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми отмечал, что из более чем двух тысяч компаний, ранее поставлявших свои товары в Россию, остались работать менее ста. Люди теряют рабочие места, цены растут.

«Психбольницы переполнены, участились случаи суицидов. И, к сожалению, президент Финляндии Александр Стубб, который мог бы стать Александром Созидателем, помогая разрешить конфликт на Украине, говорит: "Давайте утонем вместе с Украиной, потому что нам надо помогать Украине"», — заявил финский журналист и общественник Кости Хейсканен.

На этом фоне происходит стремительная милитаризация Финляндии, цель которой — заставить страну повторить судьбу Украины.

Украинский путь

По словам Хейсканена, 24 августа, когда в Киеве отмечался «День независимости», на Сенатской площади в Хельсинки устроили грандиозный праздник и чествовали Украину. Кроме того, Россия в материалах местных СМИ подается исключительно в негативном ключе.

«Люди постепенно, шаг за шагом привыкают к мысли, что рано или поздно им придётся повторять "Зимнюю войну", о которой они вспоминают с завидной регулярностью», — заявил журналист, отметив, что говорит об этом и президент Стубб.

Хейсканен считает, что его народ превращают в зомби — они словно не замечают, к чему все идет. В стране собирают деньги на оборудование для украинских диверсий, а новую школу неподалеку от Миккели продали под резервистов — они будут собирать там беспилотники.

«Представляете, большая школа, и в этой школе будут собирать БПЛА. А куда эти БПЛА полетят? Очень большой вопрос. Так что Финляндия встает, как говорится, на военные рельсы, и всё говорит о готовящейся конфронтации», — сказал общественник.

Однако Финляндия готовится к конфликту не только забором. Властями запланирована постройка множества оборонных объектов — например, завода по производству тротила и новых гарнизонов, в том числе и под бои в арктической зоне.

Стоит ли опасаться?

С другой стороны, некоторые военные инициативы Финляндии выглядят смешно. На первых фото забор напоминает украинский «Европейский вал» времен первого конфликта на Донбассе — едва ли он способен выступить фортификацией. Забавной звучит и новость о планах Хельсинки и Варшавы восстановить болота для защиты от РФ.

Вместе с тем, над Украиной тоже смеялись, как и над победой комика Владимира Зеленского на выборах президента — сейчас же стало «не до смеха». По этой причине, если кто-то готовится к войне с вами, не нужно думать, «что пронесет».