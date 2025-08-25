Генерал раскрыл, кто стоит за запуском БПЛА вглубь России

Беспилотники по российским регионам, отдаленным от государственной границы, могут запускать недобросовестные россияне за обещанные представителями украинских спецслужб выплаты. Как сообщает aif.ru, об этом заявил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

После совершения диверсии злоумышленника, как правило, оставляют без денег, однако его быстро вычисляют российские правоохранителей. Попов отметил, что обычно это беспринципные люди.

«Но это не обязательно могут быть именно граждане РФ, беспилотники могут запускать и те, кто приехал с Украины или из любой другой страны. Их могут привлекать украинские специалисты, заманивать выплатами, а потом оболванивать», — заявил Попов.

Генерал не исключает, что специалистов, которые вербуют россиян для диверсий, могут обучать на Западе. Попов не исключает, что подобной деятельностью занимается Великобритания.

Напомним, что в ночь на 25 августа дежурные средства ПВО перехватили 21 украинский беспилотник. Больше всего дронов ликвидировано над Смоленской и Брянской областями — семь и шесть БПЛА соответственно.