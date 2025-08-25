«Будут наносить удары»: Европа нацелилась на Арктику

Европа рассматривает арктическую зону как плацдарм для будущей войны с Россией. Как сообщает «Царьград», об этом заявил журналист и политик Максим Шевченко.

Эксперт уверен, что страны ЕС готовятся к конфликту. Сейчас им удалось оттянуть основное внимание Москвы и российской армии на Украину.

«Они будут наносить удары, думаю, в Арктике и в Балтийском регионе. Они, стянув все силы России на юг и сосредоточив в украинском регионе, понимают, что будут обладать определенным преимуществом в Арктической зоне», — заявил Шевченко.

Журналист отмечает, что характер ведения боевых действий в Арктике принципиально отличается от привычных условий. Там будут использоваться группы подготовленного спецназа численностью около 20-50 человек — по ним нет смысла бить ни тактическим, ни стратегическим оружием. Вместе с тем создание арктических войск в России находится лишь на началом этапе.