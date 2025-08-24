В ФРГ раскрыли подробности учений НАТО

В учениях «Role2Sea» — первом блоке маневров НАТО Quadriga 2025 — примут участие порядка 8 тыс. немецких солдат. Об этом пишет телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk.

По данным NDR, учения проводятся при участии двух больничных учреждений города Ростока — университетской клиники и клиники в районе Зюдштадт.

Одним из ключевых элементов первого блока является работа мобильного госпиталя на борту судна «Франкфурт-на-Майне», оснащенного операционными залами и местами для размещения раненых солдат и офицеров.

Главная цель маневров заключается в проверке готовности военно-морских сил к оказанию медицинской помощи в сложных условиях, а также в обеспечении бесперебойного взаимодействия с гражданскими структурами системы здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в период с 18 августа по 30 сентября Северная Европа и Балтийское море станут ареной крупнейших за последние годы учений альянса под общим названием Quadriga 2025.

Главная интрига этих маневров — проверка логистических маршрутов оперативной переброски войск и готовности вспомогательных служб, что станет показателем того, насколько блок готов к реальному конфликту на перспективном европейском театре военных действий.

В маневрах участвуют подразделения 14 стран, в том числе, США, ФРГ, Франции, Великобритании, Финляндии, Польши, Швеции, Дании, Канады.