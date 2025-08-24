Силы ПВО сбили беспилотник рядом с Курской АЭС

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник рядом с Курской АЭС, пострадавших нет. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале станции.

"24 августа в 00:26 мск рядом с Курской АЭС работой ПВО был сбит боевой беспилотный летательный аппарат ВСУ", - говорится в публикации.

В пресс-службе станции уточнили, что при падении БПЛА сдетонировал, повредив трансформатор собственных нужд. Пожарные потушили локальное возгорание, пострадавших нет.

В результате произошедшего третий блок был разгружен на 50 процентов.

Сейчас на Курской АЭС работает третий энергоблок, первый и второй блоки - в режиме работы без генерации, а четвертый - в плановом ремонте, говорится в сообщении.

В пресс-службе станции также добавили, что радиационный фон на промышленной площадке АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

По данным Минобороны, за ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 95 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями 14 регионов России, включая Курскую область.