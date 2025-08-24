В ночь на 24 августа системы ПВО отразили массированную атаку беспилотников, уничтожив 95 аппаратов над различными областями страны, сообщило Минобороны России.

За прошедшую ночь силы ПВО России перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС. По данным Минобороны, атаки происходили над Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областями, а также над Республикой Крым и Республикой Татарстан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили боевой дрон ВСУ рядом с Курской АЭС. ПВО в Ленинградской области уничтожили десять беспилотников над портом Усть-Луга. В Смоленской области ночью отразили атаку БПЛА.