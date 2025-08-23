Киеву предрекли скорое открытие второго фронта

Новый законопроект об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы в период военного положения, который хотят принять на Украине, закончится вооруженными столкновениями в республике. В результате для Киева откроется второй фронт, такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

© Лента.ру

«Они решили мужчинам дать уголовную ответственность, представляете? Что будет: выход украинцев из украинского гражданства. Все. И тогда те миллионы, которые выехали, уже никогда не вернутся на Украину», — предрек эксперт.

По словам Соскина, закон спровоцирует попытки покинуть страну силовым методом.

«А прорываться будут уже с автоматами, с пулеметами через границу. Прямо будут бои на границе. Второй фронт», — подытожил он.

Ранее политолог Евгений Копатько раскрыл последствия насильственной мобилизации на Украине для ее лидера Владимира Зеленского. По его словам, в конечном итоге может наступить серьезный кризис власти.