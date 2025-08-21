Сын самого страшного маньяка СССР погиб, воюя за ВСУ

Сын самого страшного маньяка СССР Юрий Чикатило погиб, защищая Украину в составе Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, сын серийного убийцы Андрея Чикатило пошел воевать против России еще в самом начале специальной военной операции, а 8 месяцев назад пропал без вести. На тот момент Чикатило-младший был в составе артиллерийского подразделения ВСУ.

«В 20 км от Харькова его группировка попала под массированный артобстрел Российской армии. Сначала Украина включила Юрия Чикатило в списки пропавших без вести и только сейчас признала погибшим. Причем героически погибшим», — говорится в публикации.

Сына кровавого маньяка планируют представить посмертно к ордену «За мужество» II степени. Юрий Чикатило решил вступить в ВСУ, чтобы избежать уголовного преследования. На Украине его разыскивали судебные приставы и Министерство внутренних дел из-за значительных задолженностей по алиментам, кредитам и дорожным штрафам. Его отец, известный как «советский потрошитель» Андрей Чикатило, был признан виновным в 53 убийствах и казнен 14 февраля 1994 года.