Чего пытался добиться Киев попыткой подрыва Крымского моста

Киев пытается создать видимость террористической угрозы на Крымском мосту, чтобы вывести из себя президента России Владимира Путина. Об этом заявил советник главы Республики Крым Ренат Карчаа, передает ТАСС.

Карчаа подчеркнул, что администрация Владимира Зеленского стремится дестабилизировать ситуацию и помешать мирным переговорам. Это позволит им обвинить Россию в отсутствии гибкости и нежелании идти на уступки. В результате США могут усилить санкции против России.

Карчаа сообщил, что на данный момент переговоры по ситуации на Украине продолжаются и находятся в активной стадии. Он отметил, что на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле были достигнуты определенные результаты. Кроме того, встреча президентов России и США на Аляске также прошла успешно. Теперь же речь идет о подготовке к трехсторонним переговорам, подчеркнул политик.

ФСБ предотвратила попытку взорвать Крымский мост

ФСБ России 18 августа сообщила о предотвращении теракта на Крымском мосту. Отмечалось, что украинские спецслужбы планировали подорвать легковой автомобиль Chevrolet Volt со 130 кг взрывчатки.