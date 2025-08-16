Эксперт назвал победу России в конфликте на Украине предрешенной

Состоявшаяся на Аляске встреча президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом показала, что победа РФ в конфликте на Украине предрешена и Европе придется с этим смириться. Об этом заявил ТАСС бывший индийский дипломат, эксперт по вопросам международной безопасности Мелкулангара Бхадракумар.

"Судя по языку тела и тому, как проходили переговоры, Трамп учитывает интересы России. Многие вещи не были высказаны, и именно поэтому они не отвечали на вопросы. Они не хотят сейчас вдаваться в подробности, но между Путиным и Трампом лично достигнуто общее понимание того, как следует решить украинский вопрос", - указал собеседник агентства.

"Как я вижу, Трамп прекрасно понимает, что победа России в этой войне предрешена", - сказал он, выразив мнение, что российский и американский лидеры в Анкоридже были больше сосредоточены на том, чтобы наладить двусторонние отношения.

"Для России и для Трампа первостепенной задачей является сейчас перезагрузка отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Уже ясно, что между Трампом и Путиным будут хорошие личные отношения", - отметил он, подчеркнув, что "Трамп никогда не проявлял такой вежливости по отношению к высокопоставленному иностранному лицу".

Прекращение огня

"Победа России неизбежна, и поэтому сейчас нет смысла обсуждать немедленное прекращение огня. Прекращение огня произойдет позже, после того как Россия одержит победу, и Украина должна будет сесть за стол переговоров на российских условиях, пойти на уступки. До тех пор ничего не будет", - уверен Бхадракумар.

По его словам, "украинская проблема отодвигается на второй план, но не навсегда, а до тех пор, пока российские войска не создадут на Украине новые условия".

Как считает эксперт, со временем возобладает здравый смысл и начнутся переговоры о восстановлении. "Подавляющее большинство украинцев хочет мира любой ценой, даже при согласии на территориальные уступки", - добавил он. "Таким образом, возникнет какая-то формула, которая станет основой примирения между Украиной и Россией", - констатировал эксперт.

Реакция Европы

По мнению Бхадракумара, Европа "находится в отчаянии". "Они увидели, что проиграли, испытали унижение, видя, как лидеры двух крупных держав обсуждают и определяют их судьбу. Им придется пережить этот переходный период как в своем сознании, так и в своих мыслях и действиях", - отметил он.

"Европейцы в глубине души понимают, что война проиграна, и теперь их сильно беспокоит то, что будет после", - сказал собеседник агентства. "Бессмысленно говорить, что Россия, победив в войне, собирается вторгнуться в Западную Европу. Этого не произойдет. Все это знают, но они оправдывают свое безумие, свою паранойю, распространяя подобные аргументы", - добавил он.

Эксперт указал, что в Европе уже есть отдельные страны, которые готовы идти на компромиссы с Россией. "Сейчас совершенно ясно, что не будет санкций против России, что она сможет свободно продавать свою нефть, получать доход. И европейцы хотят этого. Им это нужно для восстановления экономики, так как их финансы находятся в очень плачевном состоянии", - пояснил он.

Встреча в Анкоридже

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось более трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву.

Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию. Позднее в интервью телеканалу Fox News Трамп оценил встречу в Анкоридже на 10 баллов из 10 и подчеркнул, что на ней были согласованы многие позиции, а дальнейшее зависит от Киева. Президент США также выразил уверенность в возможности выработки сделки по Украине в достаточно скором времени.