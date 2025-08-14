Удары ВСУ по Белгороду не прекращаются

В Белгороде вновь зафиксированы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Один из них упал в районе городского рынка, сообщает Lenta.ru.

СМИ отмечают, что в центре города раздаются звуки выстрелов — БПЛА пытаются уничтожить с помощью огнестрельного оружия.

Ранее губернатор области Гладков обратился к жителям с просьбой проводить как можно меньше времени на улице. В городе закрыты веранды, ТЦ, отменены все массовые и уличные мероприятия.

Белгородский губернатор сообщил о попадании его кабинета под удар дронов

Напомним, что ночью и утром 14 августа Ростов-на-Дону, Белгород и Волгоград подверглись атаке беспилотников. В первом регионе беспилотник нанес удар по центру города, ранены 13 человек, среди которых двое детей, отмечал врио губернатора Юрий Слюсарь.

Также утром БПЛА ударили по зданию правительства Белгородской области, пострадавших нет. Беспилотник атаковал и легковой автомобиль, двигавшийся по Белгороду.

В результате ночной массированной атаки дронов обломки устройств упали на территорию Волгоградского нефтеперерабатывающего завода, из-за чего нефтепродукты разлились и загорелись, сообщил губернатор Андрей Бочаров.