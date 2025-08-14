ADN: Саммит России и США совпал с военными учениями на Аляске
Грядущая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа совпадает с крупномасштабными учениями на авиабазе «Эльмендорф-Ричардсон» в городе Анкоридж на Аляске, сообщают местные СМИ.
Проведение саммита лидеров России и США совпадает с военными учениями Northern Edge и Arctic Edge, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anchorage Daily News.
Они пройдут на базе «Эльмендорф-Ричардсон», планируется привлечь большое количество личного состава, техники и авиации.
Представители пресс-служб базы и размещенных на ней подразделений отказались давать комментарии о возможных изменениях в плане учений или ограничениях доступа на территорию базы из-за саммита.
В публикации отмечается, что учения проходят регулярно, однако нынешние совпали по времени с визитом президентов.
Напомним, переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут 15 августа на военном объекте в Анкоридже на Аляске.
Губернатор штата Аляска Майк Данливи высказался в поддержку саммита лидеров России и США. Он также предположил, что встреча политиков продлится несколько часов.