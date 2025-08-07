ВСУ атаковали Россию ракетами Storm Shadow

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 8 крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и 240 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 240 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в военном ведомстве.

По данным МО РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 75 210 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 478 танков и других боевых бронированных машин, 1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28 245 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 238 единиц специальной военной автомобильной техники.