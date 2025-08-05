В Харькове прогремел повторный взрыв

Повторный взрыв прогремел в Харькове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское СМИ.

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Отмечается, что взрыв был слышен на севере Харькова.

Ранее уже сообщалось о взрыве в северных районах города. В Харькове была объявлена воздушная тревога.

Напомним, что ВС России начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины с 10 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российские военные в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.