Сценарий распада НАТО рассматривается как один из возможных путей развития ситуации в случае сохранения нынешнего положения дел в альянсе.

Об этом заявил глава украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Я не говорю, что это 100% вариант. Но это один из вероятных вариантов [распада НАТО]. Если не изменить своего отношения ко всему происходящему сейчас», — сказал Буданов в интервью телеведущей канала ТСН. Видео опубликовано на YouTube.

Среди возможных причин он назвал нынешнюю политику США, которая напрямую влияет на действия альянса.

В Совфеде высказались о распаде НАТО

Ранее Служба внешней разведки РФ заявила, что руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а также начальник ГУР Буданов провели встречу с представителями Соединенных Штатов и Великобритании в Альпах. Согласно утверждениям ведомства, участники переговоров организовали «выборы президента Украины», по итогам которых было принято решение о замене Зеленского на Валерия Залужного.