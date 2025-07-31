Министр обороны Украины Денис Шмыгаль предупредил, что украинские военные уже в августе могут остаться без зарплат, если парламент не одобрит увеличение расходов на оборону. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (включен в России в список террористов и экстремистов), пишет РИА Новости.

По словам парламентария, эти данные министр обороны Украины озвучил в ходе заседания комитета Рады по вопросам бюджета.

«На комитете выступает министр обороны Шмыгаль: «Если сегодня не принять изменения в бюджет, уже с 15 августа появится задолженность перед военнослужащими по денежному обеспечению»», - сообщил Гончаренко*.

При этом он отметил, что профильный комитет парламента уже поддержал законопроект об увеличении расходов на оборону.

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А глава комитета Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа уточнила, что «зарегистрирован новый проект закона об изменениях в бюджет-2025, который включает только увеличение расходов на сектор обороны» в размере 412 миллиардов гривен (9,85 миллиарда долларов). Из них на зарплаты военных предусмотрено 115 миллиардов гривен (2,7 миллиарда долларов).

Ранее депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн обратил внимание на то, что Запад содержит Украину и без его помощи страна не смогла бы выжить. Он констатировал, что Украина как государство - банкрот.

* внесен в России в перечень террористов и экстремистов.