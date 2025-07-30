Бойцам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенным в Покровске и Мирнограде Донецкой народной республики (ДНР), грозит попадание в котел. Такое развитие событий предрек Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

© РИА Новости

«За последние три месяца российское наступление на трассе Покровск-Константиновка вытянулось в "кишку" более 10 километров, которая теперь формирует восточную "клешню" для охвата сразу двух важных городов — Покровска и Мирнограда», — говорится в публикации.

Отмечается, что Российская армия смогла пробраться в городскую застройку Родинского. Также на протяжении нескольких дней ведутся бои за расположенную рядом шахту, подчеркнули военкоры.

В Раде заявили о плане Зеленского сдать Донбасс ВС России

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов обратился к военным 36-й отдельной гвардейской Лозовской Краснознаменной мотострелковой бригады, которые взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР. Он поздравил командование и личный состав с освобождением поселка Зеленый Гай.