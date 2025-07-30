В Курской области прогремели взрывы

В пригороде Курчатова Курской области прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители сообщают, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Очевидцы рассказали, что было слышно минимум два взрыва. По словам жителей, что украинские дроны летели на низкой высоте. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Российский военкор Юрий Котенок отметил, что в Курчатове расположена Курская АЭС.

«Ситуация на станции — под контролем, радиационный фон — в норме», — написал он в своем Telegram-канале.

Mash: Мощный взрыв раздался в Рыльске Курской области

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали в оккупированных населенных пунктах Курской области запрещенные испанские мины. До этого стало известно, что ВСУ сосредоточили свои усилия на доукомплектовании подразделений на границе с Россией у Курской области.