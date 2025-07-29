Дрон атаковал автомобиль под Шебекино

Дрон Вооруженных сил Украины атаковал гражданский автомобиль в селе Вознесенка под Шебекино. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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Пострадавшую от удара женщину с минно-взрывной травмой (контузией) и осколочным ранением головы доставили в Шебекинскую ЦРБ бойцы «Орлана». Ее муж также получил контузию и был ранен в спину, но прибыл в больницу сам. Сейчас их обследуют врачи. Их автомобиль получил повреждения, их характер не раскрывается.

До этого дрон ВСУ атаковал автомобиль в хуторе Леоновка в Белгородской области.

По его словам, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала супружеская пара. Мужчину доставили в Валуйскую центральную районную больницу, но врачам не удалось его спасти. Его жена получила баротравму и будет проходить лечение на дому.

У машины оказались выбиты стекла и посечен кузов.