ВСУ выпустили по России семь десятков беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на вторник, 29 июля, выпустили по России семь десятков беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 74 беспилотника над пятью регионами России. Больше всего дронов — 43 — перехватили над Брянской областью.

Еще 22 беспилотника сбили над Ростовской областью, шесть — над Калужской, 2 — над Смоленской, 1 — над Ленинградской областью. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

Еще один российский регион попал под удар украинских беспилотников

В ночь на понедельник, 28 июля, силы ПВО сбили семь дронов над четырьмя регионами. Под удар попали Ростовская, Брянская, Орловская и Калужская области.