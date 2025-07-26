Позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на восточном фронте могут обрушится, если армия России сумеет занять Красноармейск (украинское название — Покровск — прим. «ВМ») в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

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По словам эксперта, украинские военные оказались в крайне непростом положении, так как рискуют в ближайшее время полностью потерять способность противостоять российским солдатам.

— Если Покровск падет, весь восточный фронт может начать рушиться, — подчеркнул Дэвис.

Военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ вывели большую часть командиров из Красноармейска, около которого начались бои с российской армией.

Рядом с Купянском в Харьковской области российские военнослужащие ликвидировали группу военных из подразделения «Русский добровольческий корпус»*. Среди бойцов корпуса присутствовал Михаил Павлов с позывным «Перс».

Ночью 21 июля российская армия нанесла массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины с помощью высокоточного вооружения, в том числе ракет «Кинжал» и ударных беспилотников.

*Запрещенная в России террористическая организация.