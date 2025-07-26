Украина впервые выдала России перебежчика

Украина выдала России студента из Чувашии, который перешел границу и собирался вступить в ВСУ.

Через месяц после возвращения на родину его имя появилось в списке террористов Росфинмониторинга, сейчас он находится в следственном изоляторе.

Как пишет агентство «Регнум», речь идет о 21-летнем студенте из Чебоксар Алексее Герасимове. Отмечается, что этот студент стал первым россиянином, добровольно вступившим в ВСУ, которого Украина выдала России. Сообщается, что он был среди 120 граждан, которые вернулись в Россию 23 мая.

Как пишет Lenta.ru, сослуживцы по ВСУ называли Герасимова «хлипеньким». По их словам, молодой человек постоянно сидел за компьютером, а также очень серьезно относился к своей необычной вере, в том числе общался с «духом дерева». Кроме того, отмечается, что Герасимов увлекался идеями независимой Чувашии.