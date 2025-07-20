Массированная атака дронов: ВСУ сменили алгоритм

Минобороны РФ сообщило об отражении массированной атаки беспилотников в ночь с 19 на 20 июля, заявив об уничтожении 93 БПЛА в различных регионах. Больше всего дронов сбито над Брянской областью, а 19 беспилотников были перехвачены в Московской области, при этом 16 из них направлялись к Москве.

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Минобороны РФ заявило об уничтожении 93 беспилотников российскими системами ПВО за ночь с 19 на 20 июля в различных регионах России. В Московской области сбито 19 дронов, из которых 16 направлялись в сторону Москвы. Обломки обнаружены, в том числе, в Зеленограде.

Самый массированный удар пришелся на Брянскую область, где перехвачено 38 беспилотников. В Калужской области сбито 11 БПЛА, в Тульской – 8. По 5 дронов уничтожено над Орловской и Нижегородской областями, 3 – над акваторией Черного моря. В Курской, Белгородской и Рязанской областях сбито по 1-2 БПЛА. По данным Минобороны, атака продолжалась с 23:30 до 7:00 по московскому времени. В связи с угрозой атак дронов временно приостанавливалась работа аэропортов Москвы, Ярославля, Калуги и Нижнего Новгорода. Полёты в столичных аэропортах возобновились к 4 утра. Московские аэропорты столкнулись с массовыми перенаправлениями рейсов из-за атак дронов. Более 130 самолетов были вынуждены сесть на запасных аэродромах, причем больше половины из них направлялись в Шереметьево. Авиакомпании предупредили о возможных задержках и отменах.

Сообщения о беспилотниках начали поступать вечером 19 июля. Уничтожение украинского дрона над Зеленоградом попало на видео. Инцидент сопровождался громким взрывом, звуки которого слышали жители нескольких районов.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на месте падения обломков БПЛА в Зеленограде работают экстренные службы и принимаются все необходимые меры. В результате взрывов, произошедших в «новом городе» Зеленограда, пострадали жилые дома. Как сообщают очевидцы, в корпусах 1507, 1560 и 2033 выбиты окна и разбиты стёкла. Падение обломков беспилотника привело к повреждениям домов в 15-м и 22-м микрорайонах. В 20-м микрорайоне загорелись несколько автомобилей. В одном из загоревшихся автомобилей произошел взрыв. Возгорания ликвидированы, пострадавших нет. Также взрыв произошёл на верхнем этаже высотного здания в 22-м микрорайоне, что зафиксировано камерами видеонаблюдения. Предварительно, серьезных повреждений и пострадавших нет.

В интернете опубликованы кадры падения обломков дрона в районе деревни Ватутинки вечером 19 июля. Очевидцы сообщают, что БПЛА упал за домами на опушке и загорелся. Согласно имеющейся информации, разрушений и жертв нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над территорией региона сработали системы ПВО. По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Над Рязанской областью прошедшей ночью был сбит один беспилотник. Губернатор Павел Малков заявил, что по предварительным данным, инцидент обошёлся без пострадавших и разрушений.

Минувшей ночью в Нижегородской области сбиты пять беспилотников. Жители в социальных сетях отмечают, что слышали отдалённые взрывы несколько раз за ночь. Губернатор Глеб Никитин сообщил, что целью атаки была промышленная территория. По предварительной информации, пострадавших нет.

Жители деревни Наро-Фоминского района сообщают о нескольких взрывах, которые слышали 19 и 20 июля. Первые хлопки были слышны около 18:00 19 июля, после чего местные жители заметили дымку на горизонте. «От мощного взрыва в 23:00 задрожали окна в некоторых домах», – сообщают очевидцы. Всего за вечер прозвучало около четырех хлопков. Ночью прогремело еще два взрыва. Утром 20 июля, около 10:00, произошел оглушительный хлопок, после чего очевидцы увидели, как осколки БПЛА падают в сторону населенного пункта Тишинка. За утро прозвучало три взрыва. Сообщается, что мобильный интернет в населённом пункте был отключен утром 19 июля.

Системы ПВО отразили очередную атаку на Калужскую область утром 20 июля. Губернатор Владислав Шапша сообщил об уничтожении 16 украинских беспилотников в Боровском, Думиничском, Ульяновском и Тарусском районах в период с 8:00 до 12:30. Инфраструктура не пострадала, пострадавших нет.

Согласно информации Telegram-канала SHOT, жители подмосковных Серпухова и Протвино сообщали о звуках взрывов. По их словам, около 0:20 над городами было слышно примерно пять-шесть громких хлопков и видны яркие вспышки. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о нейтрализации 18 БПЛА в столице, большая часть которых направлялась к городу ночью 19 июля. Первые три дрона были сбиты около 0:20, последний — в 1:46.

Растет частота ночных воздушных атак на Москву с использованием БПЛА. В частности, 19 июля в окрестностях столицы были уничтожены 15 беспилотников. Кроме того, зафиксированы единичные случаи появления БПЛА в Московской области в дневное время. Аналитики полагают, что ВСУ перешли к тактике продолжительных, но малочисленных налетов на Москву, цель которых, по мнению экспертов, – не столько материальный ущерб, сколько провоцирование паники среди населения.

Ранее, в ночь на 19 июля Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что ПВО отразила атаку, уничтожив БПЛА в нескольких районах, включая Каменск и Каменский район. Падение обломков привело к пожарам в частных домах и хозяйственных постройках в этих районах. Пострадала сотрудница железной дороги, получившая ранения средней тяжести. Без электроснабжения остались пять населенных пунктов Каменского района, где проживает около двух тысяч человек. Власти проводили подомовой обход для оценки ущерба и выявления пострадавших. Помимо этого, было нарушено движение поездов дальнего следования и пригородных электричек из-за повреждения контактной сети, вызванного падением обломков.