ВСУ атаковали Орловскую область

Минувшей ночью Орловская область подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава российского региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Над областью уничтожили пять дронов. По словам губернатора, повреждений и пострадавших нет. На места происшествий прибыли сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

В ночь на воскресенье, 20 июля, под ударом также оказалась Тульская область — над ее территорией сбили восемь украинских беспилотников. В результате атаки никто не пострадал.

Кроме того, по данным Минобороны, еще 38 дронов сбили над Брянской областью, 19 — над Московским регионом, 11 — над Калужской областью и по 5 — над Орловской и Нижегородской.