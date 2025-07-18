Истребитель сбил украинский беспилотник в Подмосковье

В Подмосковье был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным Telegram-канала Shot, дрон был уничтожен истребителем.

«Истребитель ВС РФ уничтожил беспилотник ВСУ в пригороде подмосковного города Дмитров», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что обломки дрона упали неподалеку от общественного пляжа, там начался пожар.

Согласно предварительным данным, никто не пострадал. Shot уточняет, что жители Домодедово также слышали взрывы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили украинский дрон, летевший на Москву.