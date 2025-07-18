Сырский встретился с главой Генштаба Британии

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин прибыл в Киев и провел переговоры с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Как сообщил Сырский, стороны обсудили текущую ситуацию на фронте и неотложные нужды украинских военных.

«Мы провели содержательные двусторонние переговоры с британской делегацией. В повестке дня — оперативная обстановка на фронте и критические потребности сил обороны Украины», — написал Сырский в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что визит главы британского Генштаба является подтверждением прочных связей между странами.

По словам Сырского, во время встречи он выразил благодарность адмиралу Радакину, а также правительству и народу Великобритании за «последовательную политическую поддержку Украины и мощную военную помощь нашим силам обороны». Главком ВСУ отметил, что регулярные визиты британских представителей способствуют укреплению стратегического партнерства между странами и развитию двустороннего военного сотрудничества.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил о неудовлетворительном положении полевой медицины на линии фронта. По словам Сырского, одной из первоочередных задач является повышение эффективности полевой медицины, в том числе организация медицинской эвакуации с передовых позиций, пишет RT. Главком отметил, что на стабилизационных пунктах наблюдается нехватка медицинских специалистов, а работа младшего медицинского персонала требует существенного усиления.