Британский квадрокоптер вооружили ракетами APKWS

Lenta.ru

Компания BAE Systems успешно испытала британский квадрокоптер, вооруженный высокоточными ракетами APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System II). Об этом сообщает UK Defence Journal (UKDJ).

Британский квадрокоптер вооружили ракетами APKWS
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В ходе испытаний, проведенных в США, дрон TRV-150 поражал наземные и воздушные цели. Отмечается, что в основе модифицированного беспилотника лежит тяжелый коптер Malloy T-150.

«Первоначально разработанный для поддержки фронтовой логистики, этот аппарат теперь доказал свою способность наносить удары при незначительных затратах по сравнению с традиционными платформами», — говорится в сообщении.

Испытания провели на полигоне армии США в штате Юта. Беспилотник оснастили держателем, который позволяет нести три ракеты. Базовая версия TRV-150 способна перевозить до 68 килограммов груза. Как пишет издание, на следующем этапе разработки инженеры сосредоточатся на повышении автономности и совершенствовании систем наведения.

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Комплект APKWS превращает неуправляемые ракеты Hydra калибра 70 миллиметров в относительно дешевый высокоточный боеприпас с наведением по лазерному лучу.

В феврале издание TWZ писало, что ракеты APKWS могут получить новую головку самонаведения.