Британский квадрокоптер вооружили ракетами APKWS

Компания BAE Systems успешно испытала британский квадрокоптер, вооруженный высокоточными ракетами APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System II). Об этом сообщает UK Defence Journal (UKDJ).

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В ходе испытаний, проведенных в США, дрон TRV-150 поражал наземные и воздушные цели. Отмечается, что в основе модифицированного беспилотника лежит тяжелый коптер Malloy T-150.

«Первоначально разработанный для поддержки фронтовой логистики, этот аппарат теперь доказал свою способность наносить удары при незначительных затратах по сравнению с традиционными платформами», — говорится в сообщении.

Испытания провели на полигоне армии США в штате Юта. Беспилотник оснастили держателем, который позволяет нести три ракеты. Базовая версия TRV-150 способна перевозить до 68 килограммов груза. Как пишет издание, на следующем этапе разработки инженеры сосредоточатся на повышении автономности и совершенствовании систем наведения.

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Комплект APKWS превращает неуправляемые ракеты Hydra калибра 70 миллиметров в относительно дешевый высокоточный боеприпас с наведением по лазерному лучу.

В феврале издание TWZ писало, что ракеты APKWS могут получить новую головку самонаведения.