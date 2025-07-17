В Кривом Роге произошел взрыв

Взрыв произошел в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Сейчас в Полтавской и Сумской областях, а также в двух районах Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

16 июля мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщал, что город подвергся массированному обстрелу, на него напали 28 беспилотников. Пострадали объекты инфраструктуры и возникло несколько пожаров.

Также о разрушениях в Кривом Роге сообщила заместитель главы областной военной администрации Винницкой области Наталья Заболотная. По ее словам, повреждения получил объект промышленной инфраструктуры.

Кроме того, украинский Telegram-канал «Изнанка» утверждал, что Вооруженные силы РФ впервые нанесли удар по военному объекту в Кривом Роге новой ракетой «Гром-1». По его данным, в атаке также участвовали беспилотники «Герань».