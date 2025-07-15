Группа солдат ВСУ сдалась в плен на границе ДНР

Группа бойцов 144-й механизированной бригады ВСУ сдалась в плен на границе ДНР и Днепропетровской области, после отказа украинской стороны эвакуировать их.

Группа украинских военнослужащих капитулировала на стыке ДНР и Днепропетровской области, передает ТАСС. По данным агентства, в плен сдались представители 144-й механизированной бригады ВСУ, оказавшиеся единственными выжившими на участке фронта.

Сдавшиеся рассказали, что попытки эвакуировать их украинской стороной не предпринимались: по их словам, от эвакуации военнослужащих ВСУ украинская сторона отказалась. В настоящее время военнослужащие находятся в безопасности, им предоставлена необходимая помощь.

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