Российские военные нанесли удар по промышленной площадке в Луцке. Видео опубликовали «Аргументы и факты».

По данным газеты, свыше 20 дронов ударили по заводу «Мотор», который производит и ремонтирует двигатели для ВСУ.

Часть зданий была поражена. Персонал по предварительным данным не пострадал.

Кроме того, в Луцке были зафиксированы прилеты в районе аэродрома, во Львове — на КБ Электрон и в районе Яворского полигона, в Черновцах — также на территории воздушной гавани, в Сумах и Харькове — на пунктах временной дислокации ВСУ.

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Напомним, в ночь на 9 июля ВС РФ уже наносили удар по территории «Мотора». По данным Минобороны РФ, цель была поражена.