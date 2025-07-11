НАТО важно наращивать потенциал на фоне инвестиций России в ПВО и ракеты большой дальности.

Об этом в беседе с Reuters заявил генерал-майор ВС США Джон Рафферти.

Он отметил, что ВС РФ сейчас больше, чем «были, когда начался конфликт на Украине».

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«И мы знаем, что они собираются продолжать инвестировать в ракеты большой дальности и современные средства противовоздушной обороны. Так что наращивание потенциала альянса очень, очень важно», — добавил Рафферти.

Напомним, что в Москве неоднократно заявляли, что не собираются нападать и воевать со странами НАТО. В частности, об этом говорил сам президент РФ Владимир Путин. Несмотря на это в НАТО продолжают утверждать обратное.