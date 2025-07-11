«ПоэZия Победы»: запущен "мост" между военными и гражданскими

На RUTUBE стартовал специальный видеопроект «ПоэZия Победы», знакомящий пользователей с переживаниями и мыслями бойцов СВО через стихотворения. Строки звучат по-особенному искренне - их читают сами авторы, а также военные корреспонденты и блогеры.

Стихотворения часто рождаются на линии фронта, в них слышны отголоски боя, надежды и веры в победу. Телеведущий, автор канала «Арбалет Говорит» Иван Кондаков прочел для проекта стихотворение «Сапер», которое боец СВО с позывным «Монах» посвятил своей военной специальности.

Видео по теме от RUTUBE

Автор блога «Мама в шапке» Катерина Лоренс прочла произведение военного с позывным «Росич». В стихотворении «Я много видел» боец рассказал о своем богатстве, которое заключается не в красоте вещей, а в верных друзьях- однополчанах.

Видео по теме от RUTUBE

Проект «ПоэZия Победы» призван стать мостом между военными и гражданскими. Цель проекта - поддержка военной культуры и увековечивание памяти участников СВО через популяризацию их произведений. Для «ПоэZии Победы» были отобраны произведения из сборника стихотворений бойцов 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.