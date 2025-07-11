Появилось видео ударов "Гераней" по ТЦК в Одессе

Жители Одессы сняли удар группы БПЛА "Герань" по ТЦК в Приморском районе города.

Напомним, группа из шести беспилотников атаковала центр комплектования ВСУ в центре города.

Еще девять "Гераней" ударили по подземному штабу ТЦК на территории завода "Стальканат".

Одесситы жалуются на то, что воздушную тревогу в городе объявили с самого утра, но удары по военкомам приветствуют. И даже купили для этого дроны. Накануне в распоряжении силовых структур России оказался список сотрудников одесских военкоматов и их адресов.

Зеленский отреагировал на мощные удары по Киеву

ВС РФ системно бьют по ТЦК в разных регионах Украины, уничтожая мобилизационный ресурс ВСУ. Украинцы передают российской разведке координаты военкоматов в своих городах.