На Украине признали неизбежность коллапса фронта

При нынешней ситуации с числом дезертиров в Вооруженных силах Украины (ВСУ) крушения фронта избежать не удастся. Об этом в Верховной рады Артем Дмитрук.

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«На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о 500 000 человек, которые покинули службу самовольно — убежали, спасая свою жизнь. Дезертиры! И это число растет», — отметил парламентарий.

Как считает Дмитрук, даже насильственная мобилизация уже никак не сможет восполнить дефицит военнослужащих. Именно эти люди, которых схватят на улице, убегут с позиций первыми, добавил он.

«Коллапс фронта при таких цифрах неизбежен», — признал депутат Рады.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что мобилизация на Украине терпит крах, так как призванные в ВСУ мужчины не имеют мотивации убивать. По его мнению, Киеву следует отменить «антиконституционные нормы» о мобилизации, поскольку насильственное пополнение армии немотивированными солдатами не дает результата.