ВСУ ударили по Тульской области

Тульская область подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей.

По их словам, около 2:40 в регионе начали греметь взрывы. Они были слышны в Узловском и Ленинском районах, Алексине и в Пролетарском районе Тулы. В общей сложности прозвучало больше пяти взрывов. Предварительно, в регионе работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее о взрывах сообщили жители подмосковной Дубны. Официальной информации об инциденте не поступало.