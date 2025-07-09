Корабль «Сергей Кабанов» защитят от беспилотников

Российские большие десантные корабли (БДК) проекта 11711 могут получить дополнительные системы для защиты от беспилотников.

Об этом замгендиректора по проектированию Невского проектно-конструкторского бюро Объединенной судостроительной корпорации Андрей Ивлев сообщил «Известиям».

«В настоящее время рассматривается вопрос дооснащения БДК проекта 11711 средствами защиты от безэкипажных катеров и беспилотников», — говорится в материале.

Ивлев отметил, что БДК «Сергей Кабанов», который заложили во вторник в Калининграде, строится по модернизированному проекту 11711М.

БДК типа «Владимир Андреев» отличаются от базовых кораблей большим водоизмещением и видоизмененной архитектурой. Они способны доставить 300 десантников или 13 танков массой около 60 тонн.

В мае главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев сообщил, что флот может получить еще десять больших десантных кораблей (БДК) модернизированного проекта 11711.