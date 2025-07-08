Ружье Черномырдина попало в руки бойцов СВО

Режиссер Никита Михалков передал бойцам специальной военной операции (СВО) ружье, некогда подаренное ему Виктором Черномырдиным. Об этом пишет «Царьград».

Речь идет об американском ружье Marlin Model 55 Goose Gun с длиной ствола 36 дюймов. Оно рассчитано на стрельбу на дальнем расстоянии.

«Это ружье из моей оружейной коллекции. Подарил мне это ружье заядлый охотник Виктор Степанович Черномырдин. Я думаю, что он не обиделся бы, если бы узнал, что это ружьё я хочу преподнести вам, туда, на фронт», — высказался Михалков.

Охотничьи ружья, как уточняет канал, оказались одним из наиболее эффективных средств борьбы с FPV-дронами противника, которые не позволяют продвигаться вперед быстрыми темпами.

Михалков также опубликовал ответ бойцов, которые уже успешно уничтожают украинские дроны благодаря его подарку.

Ранее сообщалось, что гвардии лейтенант Иван Орлов спас танк от атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Возвращаясь в исходный район, офицер Вооруженных сил РФ заметил приближающийся к танку FPV-дрон противника и уничтожил его выстрелом из охотничьего ружья.