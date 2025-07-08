На Украине раскрыли последствия ударов по ТЦК

Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) частично переведут свою работу в онлайн-формат на фоне последних ударов. Об этом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Саранцев, передает ТСН в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

«Некоторые услуги будут предоставляться дистанционно, некоторые — непосредственно в ТЦК, но с максимальными требованиями к мерам безопасности. В то же время мобилизационные процессы будут продолжаться», — указал он.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинцы начали передавать России данные об адресах ТЦК, чтобы Российская армия могла нанести по ним удар. По его словам, ТЦК выполняют функцию «карательного органа», отлавливающего украинских мужчин на улицах для отправки на фронт. Глава региона отметил, что удары по ТЦК стали возможны благодаря «информированию от тех, кто остается на временно оккупированных киевскими нацистами территориях».

В частности, в подтверждение слов Балицкого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» привел скриншоты комментариев из украинских пабликов. Новости об ударах по ТЦК сопровождаются радостными возгласами: «молодцы», «наконец-то», «заслужили».