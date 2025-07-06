Подразделения Вооруженных сил (ВС) России, начав бои на новом участке фронта на стыке Белгородской и Харьковской областей, отодвинули украинскую армию на некоторых участках фронта до двух километров для формирования буферной зоны. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

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"У нас начался формироваться новый участок на белгородской границе, где линия боевого соприкосновения, которая находилась в довольно-таки статическом состоянии очень длительное время, начала приходить в движение", - рассказал собеседник агентства.

Марочко добавил, что в настоящее время освобожден населенный пункт Меловое, идет дальнейшее продвижение в западном направлении фронта российскими войсками.

"Где-то на 1,5-2 километра уже отодвинуты украинские боевики на данном участке от административной границы Российской Федерации", - заключил военный эксперт.

По словам Марочко, российские военнослужащие успешно отодвигают противника как от Белгородской, так и от Курской области, формируя таким образом буферную зону у данных российских субъектов. До этого сообщалось, что российские войска взяли под контроль расположенный рядом с Часовым Яром поселок Николаевка в Донецкой народной республике.

1 июля Марочко рассказал, что российские войска сорвали ротацию Вооруженных сил Украины у села Надии в ЛНР. Военные ВС РФ выявили в селе Новосергеевка в Харьковской области место сосредоточения бронетехники и личного состава украинских войск в ходе объективного контроля западных рубежей республики, пояснил эксперт.