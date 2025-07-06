В Смоленской области сбили еще один БПЛА

На территории Смоленской области нейтрализован еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

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По его словам, на месте падения сбитого беспилотника работают сотрудники экстренных служб. Жертв и пострадавших нет, подчеркнул губернатор Смоленской области.

«Напоминаю, что при угрозе атаки БПЛА необходимо избегать открытых пространств, отойти от окон, не проводить съемку действий сил противовоздушной обороны», — подчеркнул Анохин.

Ранее глава региона сообщил о поражении 11 БПЛА. Позднее был подавлен еще один беспилотник.