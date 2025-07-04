В Кривой Рог впервые прилетела ракета "Гром"

По военному объекту в Кривом Роге нанесен комбинированный удар БПЛА "Герань" и новой российской ракетой "Гром-1".

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"Прилеты были буквально 20 минут назад. Ракета данного типа прилетела в город впервые", - пишет "Изнанка".

"Гром-1" - гибрид управляемой авиационной ракеты и планирующей бомбы. Грубо говоря, это управляемая авиабомба, к которой приделали реактивный двигатель - наподобие американской GLSDB или французской Hammer.

Боеприпас обеспечивает высокоточное поражение надводных и наземных целей с известными координатами.

Стартовая масса ракеты порядка 600 килограммов, вес боевой части - 315 кг. Длина 4,2 метра, диаметр 31 см, размах крыльев в развернутом положении 1,9 метра.

Дальность полета "Грома" 120 километров. Система наведения инерциальная со спутниковой коррекцией. Применять это оружие могут фронтовые бомбардировщики Су-34, истребители Су-35С и Су-57.

Кривой Рог находится примерно в 90 километрах от линии фронта. Ранее ряд военных экспертов предположил, что первой русской бомбой, долетевшей до Днепропетровска, также был "Гром-1".