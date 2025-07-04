Небо над столицей Украины затянуто дымом от пожаров, из-за чего в городе нечем дышать. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Также в Telegram-канале издания опубликовано несколько видео, на которых видно небо над городом, затянутое черным дымом.

В свою очередь глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале сообщил о высокой концентрации продуктов горения в воздухе.

"Имеем возгорание на ряде локаций. После завершения тревоги и возвращения в дома закройте окна. В воздухе высокая концентрация продуктов горения", - написал он.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве. Воздушная тревога в столице Украины объявлялась вечером 3 июля, она продлилась почти девять часов. Также тревога была объявлена 4 июля, и она длится уже почти три часа.