У Украины закончились ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Скрываемый Киевом секрет раскрыла немецкая газета Tagesspiegel со ссылкой на военного эксперта Густава Гресселя.

«Украинские запасы ракет Patriot уже истощены», — заявил он.

По словам Гресселя, в подобных условиях России открывается широкий спектр возможностей для нанесения ударов по стратегическим объектам военной промышленности на территории государства.

Германия планирует купить у США две системы Patriot для Украины

«Ни Европа, ни Германия не смогли компенсировать утраченные поставки из США», — добавил он.

Ранее украинское издание Focus сообщило, что США затягивают размещение заказов на производство оружия для Украины, одобренные во время президентства Джо Байдена. Процедуры для оформления заказа оружия занимают несколько месяцев, однако после смены руководства Пентагона они были замедлены или приостановлены.